Coronavirus, Farinetti: “Atteggiamento sovranista è follia”

“Continuo a pensare che, appena finita l’emergenza, dobbiamo ricominciare a lavorare in branco. Io sono di quelli che amano lavorare in branco, l’errore da non fare è entrare nell’ordine di idee che questa modalità funzioni, perché non è così: noi non funzioniamo senza il branco”. E’ l’analisi di Oscar Farinetti, ospite in collegamento con la maratona live in corso ‘Italia Chiamò’. “L’atteggiamento sovranista in questo senso è follia -dice Farinetti- l’Italia ha senso se connessa col resto del mondo, e deve riconnettersi col mondo il giorno dopo che il problema è stato risolto”.

Per farlo, secondo l’imprenditore “serve un’azione di marketing drastica, dal momento che senza i turisti è drammatico, l’economia crolla e se non incrementiamo le vendite dei nostri prodotti, dall’agroalimentare, all’abbigliamento, tutti che siamo capaci di fare così bene, è un grande casino”.