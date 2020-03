Coronavirus: 800mila mascherine per l’Italia bloccate in Germania dal 4 marzo

Condividi

Ottocentotrentamila mascherine chirurgiche in arrivo dalla Cina e destinate all’Italia sono ferme in Germania, dove la merce era in transito, dallo scorso 4 marzo. Lo denuncia la Dispotech di Gordona (Sondrio), azienda specializzata nella produzione e nella distribuzione di prodotti monouso, che aveva acquistato da un importatore tedesco la partita per destinarla alla Protezione Civile e agli ospedali.

La merce però – scrive il giornale laprovinciadisondrio.it – è stata bloccata a seguito del veto del Governo tedesco di esportare mascherine. Poi, con l’intervento di Api Lecco, ConfApi e delle Autorità italiane, è stata sbloccata, ma al momento nessuno in Germania la riesce a trovare.