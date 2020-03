Coronavirus, direttore del Sacco: “Paziente zero arrivato dalla Germania”

Condividi

Sarebbe arrivato dalla Germania tra il 25 e il 26 gennaio il paziente zero, dal quale è partito il focolaio di coronavirus a Codogno. Lo indica l’analisi di cinque sequenze genetiche, tre delle quali relative ai virus isolati in Lombardia. Lo studio, spiega il direttore dell’ospedale Sacco, Massimo Galli, riguarda sequenze genetiche che “sono vicine fra loro nel ramo dell’albero filogenetico del virus, successive a una sequenza isolata a Monaco”.

Galli – durante al trasmissione di Rete4 – si è riferito a un caso di trasmissione asintomatica avvenuto a gennaio in un gruppo di persone contagiate da una collega che arrivava dalla Cina. L’episodio zero dell’epidemia “Siamo in grado di dire con ogni verosimiglianza che l’epidemia in Italia, per quanto riguarda la zona rossa o gran parte di essa, derivi da questo episodio tedesco“. Quanto all’origine primaria del virus, è confermata la derivazione dalla Cina.