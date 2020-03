Coronavirus, Sallusti: “Governo ci dia queste ca@@o di mascherine”

“A Milano da 10 giorni non si trova una mascherina. Siamo 1 milione e mezzo a Milano, 10 milioni in Lombardia e il governo, o chi per lui, ci hanno lasciato senza mascherine”. Alessandro Sallusti si esprime così a Di Martedì.

“Mi dicono che forse al mercato nero riesco a recuperarne una per 36 euro. Mi hanno chiesto 36euro per una mascherina. La smettano di parlare di progetti e di miliardi, ci siano queste cazzo di mascherine a noi lombardi. Se siamo in emergenza, un governo serio apre una fabbrica e produce mascherine dalla mattina alla sera”.

In studio è presente Walter Ricciardi, membro italiano del comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e consigliere del governo: “C’è un accordo con il governo cinese, è in arrivo un cargo con milioni di mascherine”. adnk