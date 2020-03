Rivolta carcere Rieti, tre detenuti morti per overdose

Il bilancio della rivolta scoppiata nel carcere di Rieti è di tre detenuti morti verosimilmente per overdose dopo aver assunto farmaci (probabilmente metadone) dopo l’assalto all’infermeria del penitenziario.

Altri 8 detenuti sono stati trasportati in ospedale, e 3 di loro sono attualmente ricoverati in terapia intensiva. La sommossa ha coinvolto una cinquantina di detenuti, molti dei quali sono rimasti per ore sul tetto del carcere. tgcom24.mediaset.it