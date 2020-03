Rivolta carcere di Melfi, 7 persone in ostaggio

Sette persone sono tenute in ostaggio dai detenuti che si sono rivoltati nel carcere di Melfi, in provincia di Potenza, per protestare contro le restrizioni decise per il coronavirus. Gli ostaggi sono quattro agenti della polizia penitenziaria, due medici e una psicologa. I detenuti hanno preso il controllo la zona del carcere in cui si trova l’infermeria.