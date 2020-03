Coronavirus, Roma: contagiati 4 medici dell’Umberto I

Condividi

Sono arrivati a 97 nel Lazio i casi positivi al Coronavirus, oltre i 3 guariti. Di questi, 31 sono in isolamento domiciliare, 55 sono ricoverati non in terapia intensiva e 8 sono ricoverati in terapia intensiva. A Roma 54 i positivi: tra i nuovi contagiati 4 medici del Policlinico Umberto I e 3 specializzandi, tutti in isolamento domiciliare in buone condizioni.

Gli ospedali stanno mettendo a disposizione nuovi posti per la terapia intensiva. Al Policlinico Tor Vergata da giovedì nuovi 8 posti letto #covid19; al Policlinico Gemelli allestiti 3 reparti per il Covid-19 e da oggi 31 nuovi posti letto e di 16 terapia intensiva; all’Ospedale Sant’Andrea da domani 20 posti in più di terapia intensiva e altri 20 dal 20 marzo. affaritaliani.it