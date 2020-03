Coronavirus, Manocchia: “mettere sotto accusa le alte cariche istituzionali”

“E’ ora che venga investito una volta per tutte delle sue prerogative l’Istituto giuridico di questa Nazione.

Bisogna mettere sotto accusa, e quindi chiedere il rinvio a giudizio, di tutti i titolari di cariche pubbliche dello Stato (che non c’è più da tempo) del Governo (che è inadeguato oltre che illegittimo da anni) a cominciare dal Capo di Stato Sergio Mattarella e il Capo del Governo Giuseppe Conte per i gravi illeciti commessi nell’esercizio delle loro funzioni.”

Armando Manocchia