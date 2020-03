Coronavirus, Lombardia: 5.469 contagiati, 440 in terapia intensiva, 333 morti

Coronavirus: Gallera, 5.469 positivi, 333 decessi – Sono in tutto 5.469 i positivi al Coronavirus in Lombardia, ovvero “1.280 piu’ di ieri”: lo ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera in diretta Facebook. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.802 (585 piu’ di ieri), 440 in terapia intensiva (+41), mentre i dimessi sono stati 646 ed e’ salito a 333 il numero dei decessi.

Coronavirus: Gallera, sistema sta reggendo e regge bene – “Il sistema sta reggendo e regge bene”: cosi’ l’assessore Giulio Gallera ha rassicurato i lombardi durante la diretta su Facebook. “Stiamo costruendo ogni giorno risposte importanti”, ha detto l’assessore regionale. Gallera ha parlato di un “impegno straordinario che ci permette risposte di qualita’” e ha citato le “parole scorate di anestesisti che sono sul fronte, comprensibili perche’ c’e’ un afflusso oltre le aspettative di pazienti”; ma, ha sottolineato, “vi voglio rassicurare, il sistema sta reggendo e regge bene”.