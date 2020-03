Coronavirus, Ricciardi: “manca la percezione del pericolo reale”

Roma – Questo virus “è rapido e imprevedibile. Ormai circola in Italia, è bene prepararci tutti”. Lo dice Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute in un’intervista al Corriere della Sera. “Nei prossimi giorni – spiega – avremo un aumento importante di casi in Lombardia ed Emilia-Romagna, meno in Veneto dove l’epidemia sta fortemente rallentando. Le strategie che stanno per essere messe in campo dal governo servono a contenere la progressione”. Ora va allertata “la popolazione del Centro Sud a non frequentare luoghi ad alta concentrazione sociale”.

Al centro e in Meridione “non ci dovrebbero essere blocchi di interi paesi ma di ambienti, come le discoteche “che quando sono affollate sono un concentrato naturale di infezioni”. Mentre in teatri e cinema basta il distanziamento sociale e nei musei un numero limitato di visitatori che consenta di rispettare le misure di sicurezza. I giovani “possono continuare a riunirsi all’aperto per la movida ma facciano attenzione alle norme di igiene e comportamento”.