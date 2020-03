Coronavirus, Borrelli: 5.061 malati, 233 morti

La Protezione civile ha aggiornato il bollettino sul coronavirus. Sono 5.061 malati (1.145 PIÙ di ieri), 233 morti.

In totale i contagiati sono 5883. Le persone persone sono in condizioni critiche sono 567.

“In totale i guariti sono 589, 66 in più rispetto a ieri. I deceduti oggi sono 36: 19 in Lombardia, 11 in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, 1 in Veneto, 1 in Liguria, 1 in Puglia”. Sono le parole del commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli. I positivi sono 5061, con un incremento di 1145.

“Oggi in Lombardia si sono aggiunti 300 casi positivi che nei giorni scorsi non erano stati conteggiati sul laboratorio di Brescia”. Il totale dei decessi in Italia è 233.

Sono 567 i malati ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 105 in più rispetto a ieri. Di questi 567 ben 359 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 50 casi. Sono invece 2651 i malati con sintomi ricoverati e 1843 quelli in isolamento domiciliare. Sono 589 le persone guarite dal coronavirus in Italia, 66 in più di ieri.