Coronavirus, Cottarelli: facciamo le riforme per tranquillizzare i Mercati

Condividi

“Se facciamo vedere che ora andiamo in deficit però facciamo le riforme, tranquillizziamo i mercati finanziari”. (Carlo Cottarelli a mezzorainpiù)

È completamente pazzo!

In piena emergenza sanitaria ed economica mondiale pensa alle riforme per tranquillizzare i mercati finanziari.

Quali riforme vuoi fare con un paese sull'orlo della catastrofe se non immettere liquidità, limitare più possibile contagi e rafforzare sanità? https://t.co/V96A5tYlfi

— Gavino Sanna (@GavinoSanna1967) March 6, 2020