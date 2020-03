Coronavirus, tampone negativo per Bergoglio

Papa Francesco ha il Coronavirus? Questa la bomba lanciata pochi giorni fa da alcuni media britannici, dopo aver osservato uno stato di salute insolito per il Santo Padre mentre tossiva, si soffiava il naso e parlava con una voce rauca.

La risposta comunque è “no”: come riportato da Il Messaggero, il tampone a cui si sarebbe sottoposto avrebbe dato esito negativo. Ad esempio Express aveva scritto: “Si è ammalato e ha cancellato degli eventi nella Basilica giovedì (27 febbraio, ndr) ed è stato costretto a cancellare tutte le udienze ufficiali per il secondo giorno venerdì”. Infatti proprio quel giorno nella Basilica romana di San Giovanni in Laterano era prevista la liturgia penitenziale di inizio Quaresima con il clero romano, in cui avrebbe anche confessato dei sacerdoti.

Contattato in esclusiva dall’Ansa, Matteo Bruni ha voluto fornire delle precisazioni. “Effettivamente non andrà in Laterano: una lieve indisposizione, per cui ha preferito restare negli ambienti vicini a Santa Marta. Gli altri incontri procedono regolarmente”, ha fatto sapere il direttore della Sala stampa vaticana. […] (ilgiornale.it)