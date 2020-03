Cittadini greci verso il confine turco con i trattori

Condividi

Il presidente turco Erdogan ha aperto le frontiere per far defluire migliaia di migranti e galeotti verso l’Europa. Ieri vi sono stati violenti scontri tra la polizia greca ed i migranti provenienti dalla Turchia che volevano forzare il confine. A Lesbo, i residenti hanno incendiato un centro di accoglienza dell’Unhcr.

Il popolo greco è stremato da un’immigrazione che assume sempre più l’aspetto di un’invasione. Alcuni agricoltori si sono riversati sul confine con i trattori per bloccare gli immigrati a Evros. Lo riporta su Twitter il giornalista Andreas Mountzouroulias.

Bruxelles ha indetto una riunione di emergenza poiché il crescente conflitto della Turchia in Siria ha innescato una nuova crisi migratoria, con Recep Tayyip Erdogan che dichiara di aver “aperto le porte” all’UE per 4 milioni di migranti.

Brussels has called an emergency meeting as Turkey’s escalating conflict in Syria risks creating a new refugee crisis, with Recep Tayyip Erdogan declaring that he had ‘opened the gates’ to the EU for 4m refugees. https://t.co/w7WTk7K2dk

— Financial Times (@FinancialTimes) March 2, 2020