Coronavirus, due casi a Bologna

Bologna, 29 febbraio 2020 – Due casi di coronavirus a Bologna. Ne dà notizia la Regione Emilia Romagna nel suo bollettino quotidiano. Si tratta dei primi casi che si registrano sotto le Due Torri, dopo che i primi giorni dell’emergenza avevano riguardato altre città della regione.

Il bollettino della Regione dice che i malati in Emilia Romagna salgono a 189. Sono 44 i casi in più rispetto a ieri. Dieci pazienti sono ricoverati in terapia intensiva

In sintesi, 119 sono i casi positivi rilevati a Piacenza, 35 a Parma, 19 a Modena, 9 a Rimini, 4 a Reggio Emilia, 2 a Bologna, 1 a Ravenna.

Oggi, intanto, è attesa la decisione sulla riapertura delle scuole.