Coronavirus, Associazione agenti di viaggi denuncia giornalisti

La minaccia per l’epidemia di coronavirus al livello mondiale è stata elevata a livello “molto alto”. Lo ha detto il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel briefing a Ginevra sull’epidemia. “Il continuo aumento nel numero dei casi di Covid19 e del numero dei paesi affetti negli ultimi giorni sono motivi di preoccupazione. I nostri epidemiologi stanno monitorando questi sviluppi di continuo e noi ora abbiamo elevato il livello di rischio di diffusione globale a livello molto alto”, ha spiegato il capo dell’Oms. … E l’Associazione italiana agenti di viaggi denuncia i giornalisti.

La nota di SGA – – “Il Sindacato Giornalisti Abruzzesi apprende con stupore la notizia dell’iniziativa legale promossa dall’Aiav, Associazione italiana agenti di viaggi, nei confronti di una serie di testate (tra cui Il Messaggero, che in Abruzzo ha una propria edizione) con una denuncia per il reato di procurato allarme in relazione ai titoli e agli articoli dedicati in questi giorni alla notizia del Coronavirus.