“Der Spiegel”: Italia esporta mafia nigeriana in Germania

Condividi

La mafia nigeriana potrebbe infiltrarsi in Germania. È quanto sostiene oggi il settimanale tedesco “Der Spiegel”, che afferma di aver visionato alcuni documenti dei servizi. Secondo il documento pubblicato dal quotidiano tedesco, “il netto afflusso in Germania di sempre più nigeriani richiedenti asilo provenienti dall’Italia porterà alla proliferazione di strutture del crimine organizzato nigeriano, note per la loro estrema brutalità”.

Nel 2018, riferisce “Der Spiegel”, in Germania hanno richiesto asilo “più di 10 mila nigeriani, pari a un incremento del 30 per cento rispetto all’anno precedente”