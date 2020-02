Coronavirus: Arabia Saudita vieta l’ingresso ai pellegrini

RIAD – L’Arabia Saudita sospende “temporaneamente” l’ingresso sul suo territorio dei pellegrini che si recano alla Mecca, per “impedire l’arrivo del nuovo coronavirus nel regno e la sua diffusione”. Lo ha annunciato oggi il Ministero degli Affari esteri saudita, che ha sospeso anche l’ingresso nel Paese arabo ai viaggiatori con visti turistici di paesi in cui il nuovo coronavirus è già diffuso.

Il governo saudita ha deciso di “sospendere temporaneamente l’ingresso nel regno per eseguire l’Umra e visitare la Moschea del Profeta”, ha affermato il ministero in una nota. L’Umra, che attira decine di migliaia di musulmani alla Mecca ogni mese, è un pellegrinaggio che può essere celebrato in qualsiasi momento dell’anno, a differenza dell’Hajj, che può essere fatto solo in date precise del calendario lunare islamico.