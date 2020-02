Segretario comunale Pd: “meglio che muoia un renziano, che uno di sinistra”

“Sempre meglio che muoia un renziano che uno di sinistra”. E’ bufera per il post su Facebook scritto da Samuele Agostini, segretario comunale del Pd di Casciana Terme Lari, in provincia di Pisa. Poche righe, collegate all’emergenza del coronavirus, che hanno indignato gli esponenti di Italia Viva a livello toscano che nazionale e che hanno poi suscitato anche la condanna da parte del Pd.

Ha scritto Agostini: “Poi, oh, se prendessi il virus e m’accorgo che sono spacciato, un minuto prima di mori’ prendo la tessera di Italia Viva. Sempre meglio che muoia un renziano che uno di sinistra. Ps: non ho espresso un auspicio, spero resti una eventualità remota. E di campare almeno altri 60 anni dopo la scomparsa di Italia Viva”. Per lui è scattata la sospensione.