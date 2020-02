Migranti, Orfini: possono sbarcare, in Libia non c’è il coronavirus

Matteo Orfini su Facebook: “In queste paese la destra non perde mai occasione di mostrare il proprio volto peggiore, nemmeno quando sarebbe opportuno senso della misura e responsabilità.

Il Viminale ieri ha finalmente assegnato un porto alla #seawatch. I migranti sbarcheranno a Messina e saranno subito precauzionalmente messi in quarantena e visitati.

Il governatore della Sicilia Musumeci insorge e chiede la quarantena a bordo.

Salvini lo segue e sbraita di fermare gli sbarchi.

Sia l’uno che l’altro sanno che non c’è alcun rischio, che in Libia non c’è il coronavirus e che comunque le misure precauzionali sono rigide e affidabili.

Ma scelgono di polemizzare per costruire un nesso inesistente tra sbarchi e virus.

La solita indecente pagliacciata del giorno.”