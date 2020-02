Lombardia, presentato esposto contro Conte e Speranza

Condividi

Agenpress – L’Avvocato Giampaolo Berni Ferretti, consigliere del Municipio 1 di Milano eletto nelle liste di Forza Italia ha depositato stamattina un esposto contro il Ministro della Sanità Roberto Speranza e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte relativamente alle misure prese per prevenire la diffusione Corona Virus prima che arrivasse in Italia.

“Milano sta pagando e pagherà un prezzo salatissimo per i provvedimenti durissimi adottati per limitare il contagio di Corona virus.” dichiara “Stanno saltando pezzi dell’economia cittadina come il settore turistico e fieristico costruiti in anni di lavoro delle passate giunte e non sarà banale rimetterli in piedi. Ecco perché come amministratore di questa città ritengo giusto mettere al suo servizio le mie competenze giuridiche e ho informato con un esposto la Procura della Repubblica delle dichiarazioni rese alla stampa dal membro del Consiglio esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e Ordinario di Igiene alla Università Cattolica Walter Ricciardi.







Il docente secondo un importante testata web avrebbe dichiarato “Abbiamo chiuso i voli una decisione che non ha base scientifica, e questo non ci ha permesso di tracciare gli arrivi, perché a quel punto si è potuto fare scalo e arrivare da altre località” e avrebbe inoltre dichiarato che l’Italia avrebbe dovuto quindi muoversi come hanno già fatto altri Paesi come Francia, Germania e Regno Unito che «seguendo l’Oms, non hanno bloccato i voli diretti e hanno messo in quarantena i soggetti a rischio».

La questione che si pone qui mi pare sia il fatto che con diverse misure che erano state richieste da organismi internazionali competenti il contagio poteva essere a livelli più sostenibili evitando il grosso del danno economico (e sanitario) che stiamo subendo.

Questa responsabilità non è a capo della sanità lombarda ma se ci fosse sarebbe a carico del Ministro della sanità e del Presidente del Consiglio”.

Il segretario della Associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan” Gianni Rubagotti aggiunge “Milano ha circa 200 eletti fra Comune e Municipi e io ho chiesto ad alcuni di loro se le affermazioni di Ricciardi non meritassero di essere sottoposte non solo alla opinione pubblica ma anche alla Procura. Ringrazio Giampaolo Berni Ferrettu per essere stato l’unico ad essersi preso a cuore la questione.

Mi viene da chiedere dove sono i parlamentari che hanno coinvolto la magistratura contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini, magari anche giustamente.

Credo che dobbiamo tutti cooperare con i provvedimenti presi e collaborare, ma questo non significa ignorare eventuali responsabilità politiche. E magari non solo politiche” AGENPRESS