Coronavirus, contagiata bimba di 4 anni. Gallera smentisce

C’è anche una bambina di 4 anni tra i casi di persone positive al tampone del coronavirus. Stando a quanto confermato al Giorno da fonti qualificate, la bimba è residente a Castiglione d’Adda, uno dei dieci Comuni del Lodigiano che rientrano nella cosiddetta «zona rossa», presidiata 24 ore 24 dalle forze dell’ordine per evitare che ci siano entrate e uscite non controllate dall’area del focolaio.

Secondo i dati a disposizione, il paesino di circa quattromila abitanti è attualmente quello più colpito dal Covid-19: al momento, risultano infatti più di quaranta contagi. La bimba contagiata è stata ricoverata in ospedale per essere sottoposta alle cure mediche, anche se non si trova in gravi condizioni.