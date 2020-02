Coronavirus, primo caso in Liguria

Condividi

C’è un primo caso di coronavirus anche in Liguria: si tratta di un paziente di Alassio, nel Savonese. Lo ha annunciato il governatore Giovanni Toti durante la conferenza stampa sull’emergenza virale, nella sede della Regione a Piazza De Ferrari, a Genova. “Manteniamo la calma, siamo preparati e affronteremo tutto come sempre”, ha detto Toti.

Intanto aumenta il numero delle persone probabilmente contagiate dal coronavirus Sars-CoV-2 a Palermo. Oltre alla turista bergamasca risultata positiva al tampone, lo stesso esame avrebbe dato uguale esito per il marito della signora e un altro componente del gruppo in vacanza da sei giorni nel capoluogo siciliano. Il responso definitivo, e dunque l’ufficialità, arriverà quando i campioni di dna spediti allo Spallanzani di Roma saranno esaminati.

🔴 PRIMO CASO DI #CORONAVIRUS IN #LIGURIA AD ALASSIO: manteniamo la calma, siamo preparati e affronteremo tutto come sempre. Fra poco tutti gli aggiornamenti in diretta sulla mia pagina Facebook. #CoronavirusLiguria #CODVID19italia

— Giovanni Toti (@GiovanniToti) February 25, 2020