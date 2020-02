Conte pronto a contrarre i poteri dei governatori delle Regioni

Se il coordinamento tra i sistemi sanitari locali non riuscisse a contenere il coronavirus, il Governo «è pronto a misure che contraggono le prerogative dei governatori». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una intervista a Frontiere che andrà in onda su Rai 1.

Poi ha accusato i medici – “Non prendiamo nulla sotto gamba, altrimenti non avremmo adottato misure di estremo rigore. C’è stato un focolaio e di lì si è diffusa anche per una gestione di una struttura ospedaliera non del tutto propria secondo i protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi – ha ammesso il premier – e questo ha contribuito alla diffusione. Noi proseguiamo con massima cautela e rigore”.