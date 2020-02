Coronavirus, settima vittima: morto un 62enne

Salgono a sette le vittime in Italia per coronavirus. Il nuovo decesso è un 62enne di Castiglione D’Adda. In precedenza, secondo quanto comunicato dall’Assessore lombardo alla Sanità, Giulio Gallera, il bilancio della Lombardia era di 5 morti, a cui si aggiunge il decesso iniziale in Veneto.

Tra le vittime anche le altre due persone decedute in giornata: un 84enne ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo – morto in mattinata – e un 88enne originario di Caselle Landi. ù

Alle 18 “abbiamo registrato 229 persone contagiate: di queste 6 sono decedute e una è stata dimessa” fa sapere il commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Borrelli, specificando che, quindi, le persone positive che sono ancora affette dal virus sono 222. Borrelli conferma inoltre che “non ci sono altri focolai” e non “ho avuto conferma di legami tra i focolai”. adnkronos