Coronavirus, Borrelli: quinta vittima in Italia, 219 contagiati

Sono cinque le vittime in Italia del coronavirus. Lo ha reso noto il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, sottolineando che la quinta vittima è un 88enne di Caselle Landi (Lodi).

“Sono in tutto sono 219 i contagiati e 1 guarito – ha precisato -. In tutto sono 99 i pazienti ricoverati negli ospedali, 23 in terapia intensiva e 91 in terapia domiciliare”.