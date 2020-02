Burioni: “Chiudere le scuole in Lombardia e Veneto”

“I bambini possono essere un importante veicolo di trasmissione. Fortunatamente si ammalano molto di meno rispetto agli adulti, ma possono infettarsi e trasmettere” il coronavirus “ai loro genitori. Sarebbe dunque opportuno valutare di chiudere tutte le scuole in Lombardia e in Veneto per questa settimana di Carnevale”. A dirlo all’Adnkronos Salute il virologo Roberto Burioni.

“I virus – ricorda Burioni – fra i bambini circolano moltissimo, e molto spesso fungono da veicolo di contagio”. “Credo – aggiunge il virologo commentando il decreto adottato ieri dal Consiglio dei ministri per affrontare l’emergenza coronavirus – che il governo abbia fatto molto bene a prendere delle decisioni anche dolorose, ma importanti. Questo non è il momento delle polemiche, e anche le speculazioni politiche sarebbero odiose se fatte sulla pelle della gente. Ora occorre prendere coscienza del problema e affrontarlo e lo ribadisco: non è il momento delle polemiche”.