Torino: ospedali a corto di mascherine, gel e disinfettanti

TORINO. Parola d’ordine: prepararsi al peggio. Al di là dei toni rassicuranti, utilizzati al termine dell’incontro, è la sintesi della riunione straordinaria della task force regionale sul coronavirus per fare il punto sulla situazione in Piemonte.

Come scrive LA STAMPA, obiettivo: recepire la nuova ordinanza del ministero della Salute, potenziare il sistema organizzativo, affrontare le prime difficoltà di carattere logistico. È il caso delle mancate o ridotte forniture di mascherine, gel e disinfettanti, con l’invito a razionare il materiale disponibile. Tutto questo mentre anche in Piemonte, da Vercelli a Chivasso, rimbalzano segnalazioni di casi sospetti.

L’assessore ha rilevato come il sistema sanitario stia agendo con la massima attenzione, assicurando il pieno rispetto dei protocolli sanitari. Resta la preoccupazione per l’insorgere di nuovi casi in Italia, con la prospettiva di trovarsi molto presto a fronteggiare situazioni analoghe in Piemonte.