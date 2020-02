Vertice europeo fallisce: “Nessun accordo sul bilancio UE”

“Nelle ultime settimane e giorni abbiamo lavorato molto intensamente con lo scopo di raggiungere un accordo sul Bilancio, purtroppo oggi abbiamo osservato che non era possibile raggiungere un accordo e che c’e’ bisogno di piu’ tempo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al termine del Consiglio straordinario sul Bilancio Ue.

Michel ha aggiunto che ‘non e’ stato possibile raggiungere l’unanimita” sul documento tecnico stilato al termine della lunga giornata di confronti bilaterali e multilaterali in vari formati. ‘L’impegno continuera’ nei prossimi giorni e nella prossime settimane, i tempi a disposizione sono stretti’, ha indicato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Non sembra al momento che sia stato fissato un prossimo appuntamento. Michel ha parlato genericamente di un incontro ‘futuro’. ‘Sono necessarie consultazioni informali’ per verificare il modo in cui procedere. In ogni caso ‘le cifre sono sul tavolo’.