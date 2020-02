Scuola elementare, compito in classe: “uccideresti prima tuo padre o tua madre?”

A Torino, in una scuola elementare due insegnanti hanno dato ai bambini un compito da svolgere che verteva su un argomento a dir poco scioccante. La traccia del tema diceva così: “Chi uccideresti per primo: tuo padre, tua madre o tuo fratello?”. Questa vicenda è accaduta in una scuola in provincia di Torino, vicino a Ivrea, come riporta baritalianews.it

I bambini che avrebbero dovuto svolgere questo compito frequentavano la terza elementare e i genitori, appena hanno saputo cosa era stato loro richiesto, hanno sporto denuncia nei confronti delle due insegnanti.