Coronavirus Lombardia: i casi salgono a 14, fra cui 5 operatori sanitari

Sono stati individuati altri otto casi positivi al nuovo coronavirus, di cui cinque operatori sanitari e tre pazienti. E’ quanto ha detto l’assessore al Welfare della Lombardia in conferenza stampa, arrivando così a “14 casi totali”.

“La cabina di regia ha deciso con gli amministratori un’ordinanza con misure precise per l’area in cui si muovono le persone individuate oggi come positive e relativa a 10 comuni: Codogno, Castiglione, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini e San Fiorano”.