Firenze: ragazza pestata e violentata, arrestato Rom

Firenze – Svolta nel caso della donna pestata in strada nella notte di dieci giorni fa. Ieri mattina la polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto, disposto dalla procura della Repubblica, nei confronti di un ventiquattrenne serbo gravemente indiziato di violenza sessuale, lesioni personali e rapina. Reati avvenuti il 10 febbraio scorso in Via Simone Martini nel quartiere dell’Isolotto.

La vittima era stata avvicinata qualche ora prima nel circolo di San Bartolo a Cintoia, fino a quando il giovane l’aveva invitata a spostarsi in un altro locale pubblico nel complesso Uci Cinema di Via del Cavallaccio. I due si erano così incamminati in strada a piedi e, durante il percorso, l’uomo aveva tentato un esplicito approccio sessuale, al quale la ragazza, in Italia per motivi di studio, si era subito opposta. A seguito del rifiuto, il giovane le aveva sferrato con violenza pugni e calci, causandole la frattura della mandibola e contusioni giudicate guaribili in 30 giorni, fino a quando l’abbaiare dei cani, che la vittima aveva al seguito, lo aveva fatto desistere. A questo punto l’aggressore si era dato alla fuga, ma non prima di aver strappato via la borsa alla vittima.