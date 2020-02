Bilancio UE, Conte: fondi stanziati per mobilità militare sono pochi

“L’Italia è un contributore netto dell’Unione” e sul bilancio Ue “non posso nascondere insoddisfazione per la proposta negoziale che sarà portata al tavolo” in vista del Consiglio europeo straordinario di giovedì. Lo ha detto in Senato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “L’Italia – ha sottolineato – non è disponibile ad accettare un compromesso ad ogni costo”.

La proposta del presidente Michel “fatta circolare il 14 febbraio, seppur mostri lievi avanzamenti rispetto” alla “presidenza finlandese”, “resta comunque inadeguata” ha aggiunto il premier nelle comunicazioni in vista del Consiglio straordinario. “Una riunione – ha ammesso il presidente del Consiglio – che si preannuncia complessa”. E “la nostra posizione – ha assicurato – resta coerente con la risoluzione adottata da questo Parlamento nel dicembre scorso”.