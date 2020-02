Meluzzi: un governo di mentecatti vuole cancellare i decreti sicurezza

Prof Alessandro Meluzzi: “La grande invasione è ripresa. Gli sbarchi sono aumentati di almeno 7-8 volte, secondo i dati ufficiali, accolti serenamente dalla Lamorgese mentre la ridistribuzione in Europa non c’è. Questo paese vacilla tra crisi economica generalizzata e oppressione fiscale dei pochi che ancora riescono faticosamente a lavorare. In compenso, un virus letale incombe su un sistema, come quello socio-sanitario italiano, che non ha né gli anticorpi fisici, né culturali e giuridici per difendersi.

In questo clima, un governo di mentecatti si preoccupa esclusivamente di cancellare il decreto Salvini sull’immigrazione per ragioni ideologiche contrarie alla logica del buonsenso. La situazione è veramente spaventosa.”