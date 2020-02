Un Governo catastrofico sta mettendo in pericolo il Paese

Un Governo catastrofico sta veramente mettendo in pericolo il Paese. Non è retorico o propagandistico dirlo, ma soltanto realistico. Stiamo purtroppo per entrare in un tunnel recessivo a causa degli effetti economici del Corona Virus e della perdurante recessione tedesca. Si può onestamente pensare di affrontare momenti purtroppo drammatici prossimi venturi con gente di nessuna autorevolezza e a dir poco dubbie capacità come gli attuali Governanti?

Il Paese ha un bisogno forte di chiarezza e coerenza, doti che un soggetto Giano Bifronte come Giuseppe Conte non possiede neppure in misura minima.

Non possiamo affrontare la tempesta in arrivo con gente come Di Maio agli esteri, o Rocco Casalino Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, perché sono il nulla, così come veramente imbarazzanti sono Franceschini e company, veramente dei tristi epigoni della sinistra che fu, che mai e poi mai si sarebbe prestata a simili irresponsabili avventure sulla pelle degli Italiani! Questo senza citare Fofo Bonafede, ex DJ prestato niente di meno che al Ministero della Giustizia! Non cito l’incredibile Zingaretti perché fuori dal Governo, ma per Lui parla la totale mancanza di imbarazzo nell’essere passato in pochi giorni dal giurare e spergiurare di volere le elezioni in caso di caduta del Governo Giallo Verde, a sostituirsi disinvoltamente a Salvini mantenendo addirittura lo stesso Premier! Renzi spero che si “redima” e torni veramente quello che si oppose giustamente a fare alleare il PD sconfitto alle urne con i Grillini, ma per essere credibile deve fare realmente cadere questo Pseudo Governo tutto tasse e presunzione e non solo limitarsi a logorarlo.

Spero sinceramente che questo orrendo Governo cada presto per la salvezza stessa dell’Italia!

Francesco Squillante