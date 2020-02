Milano: preso rapinatore seriale dei treni, è un tunisino

Milano, rapinatore specializzato nei viaggiatori dei treni: le vittime lo riconoscono in foto, arrestato. Era specialista delle rapine e dei furti sui treni. Sabato mattina gli agenti della sottosezione Polfer di Milano Bovisa, lo hanno arrestato. È un giovane di 22 anni, tunisino residente in Italia, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano.

Gli agenti in servizio alla stazione ferroviaria di Milano Bovisa, a seguito di quattro denunce di rapine e furti con strappo avvenute a bordo di treni consumate negli ultimi mesi del 2019 in particolare lungo la direttrice Milano Cadorna – Asso, hanno effettuato un’accurata indagine, anche attraverso la visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti a bordo treno e nelle stazioni interessate dagli eventi.