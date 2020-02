La UE vuole 1094 miliardi dai 27 Paesi membri

Meno soldi per l’agricoltura, più fondi per Erasmus, investimenti e difesa. Arriva dopo settimane di consultazioni coi leader Ue la proposta di bilancio per il prossimi sette anni (quadro finanziario pluriennale, secondo gli addetti ai lavori), firmata dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel. All’ex premier belga è affidato il difficile compito di trovare la quadra tra un taglio di spesa dovuto all’uscita del Regno Unito dall’Ue, che ha contribuito con oltre 50 miliardi di euro alla spesa 2014-2020, le nuove ambizioni dell’Unione, come il Green deal e gestione dei flussi migratori, e i vecchi capitoli di spesa ai quali i Paesi non vogliono rinunciare, politica agricola e di coesione in primis. A tutto ciò va aggiunto un clima di forte tensione istituzionale tra il Consiglio – che rappresenta i Governi nazionali – e Parlamento europeo, l’unica istituzione direttamente eletta dai cittadini. L’Eurocamera minaccia, ormai apertamente, di bloccare il quadro finanziario “poco ambizioso” che vorrebbero gli Stati membri per cedere a Bruxelles meno soldi possibile.

Plastic tax e emissioni di CO2 – La quadra trovata da Michel si attesta sui 1.094,8 miliardi di euro, da spalmare nel settennio 2021-2027 e da spartire tra i 27 Stati membri. Per questi ultimi si profila un contributo pari all’1,074% del loro reddito nazionale lordo. Novità della proposta sono le cosiddette risorse proprie dell’Ue, ovvero quei soldi che arrivano a Bruxelles senza passare per le capitali nazionali. La presidenza del Consiglio europeo prevede di aumentarle di circa 14-15 miliardi di euro l’anno, che arriveranno da una nuova tassa sulla plastica non riciclata (con 6 miliardi di gettito previsto) e da un aumento delle risorse derivanti dall’Emissions trading system, la struttura di compravendita dei certificati per i diritti di emissioni di CO2, che dovrebbe portare circa 8 miliardi l’anno in più nelle casse Ue.