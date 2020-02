Falsificavano documenti per extracomunitari, indagati 4 dipendenti comunali

Campi Bisenzio: “falsificavano autorizzazioni abitative per gli extracomunitari”, indagati quattro dipendenti comunali. Quattro dipendenti del Comune di Campi Bisenzio sono indagati a vario titolo per abuso d’ufficio e falso ideologico: secondo le accuse, avrebbero rilasciato autorizzazioni abitative nei confronti di cittadini extracomunitari parzialmente false, per permetterne i ricongiungimenti familiari.

I dipendenti pubblici finiti sotto inchiesta sono l’istruttore direttivo tecnico del Comune di Campi Bisenzio Franco Pepi, l’esperto in attività tecnico-progettuali Elia Diodati e l’ex collega Emanuele Di Martino, oltre all’ex specialista amministrativo-contabile Gloria Giuntini. Le indagini sul loro conto si sono concluse in questi giorni e il sostituto Ester Nocera della procura di Firenze ne chiederà presto il rinvio a giudizio.