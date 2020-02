Processo Salvini, Vauro: “Champagne!”

Vauro Senesi ha deciso di festeggiare l’ok del Senato all’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega ed ex ministro dell’Interno. “Il via libera del Senato al processo a Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato mi fa esclamare di sollievo: finalmente questi immigrati invasori sono riconosciuti come persone. Non stappo bottiglie di champagne se non che per questo riconoscimento, un grande passo avanti. Sul merito poi dovrà decidere la magistratura”, ha commentato il vignettista all’Adnkronos.