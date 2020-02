Capitano, dal pianoforte al trading… sempre una sinfonia

Condividi

Dal pianoforte a leggenda mondiale del trading.

Il top trader romagnolo Fausto Maraldi, che da anni ha il vanto di predire l’andamento dei principali indici azionari, è chiamato il “Capitano” della borsa. Nel 2019 solo l’ultimo dei capolavori, sbaragliando anche le più grandi case di investimento mondiali (da Jp Morgan, Morgan Stanley … e così via) ha individuato con mesi di anticipo il top assoluto della borsa americana e il giorno in cui l’avrebbe fatto: “Con precisione chirurgica al millesimo… Il massimo del’SP500″ – Per usare un gergo caro al Capitano. “Sembra che il mercato vada dove dice lui”, è il leitmotiv che circola negli ambienti finanziari e nei social, dove spopola da anni.

Racconta Fausto Maraldi: “Lo pseudonimo CAPITANO mi è stato assegnato perchè da sempre faccio stragi di shortisti (chi specula al ribasso pensando che il mercato possa scendere) mentre io, a ragion veduta, ho sempre prediletto le operazioni rialziste, e guido al gain la truppa, costituita da migliaia di persone che mi seguono fra appassionati, trader, promotori finanziari e privat banker, che mi consultano proprio per sapere la direzione che prenderanno i mercati azionari”.

Il CAPITANO opera su mercati azionari, su indici e future dal lontano 1997, nelle tante “battaglie” ha accumulato tanta esperienza e, soprattutto, ha sempre più affinato il proprio sistema, tra l’altro filtrato dalla metodologia di un famoso trader americano del passato (Gann). Mixando con maestria esperienza, conoscenze tecniche e “fiuto” del mestiere, riesce a individuare con precisione il Prezzo/Tempo, stabilendo quindi in anticipo quando il mercato formerà un minimo o un massimo.

“Prima di dedicarmi al trading professionalmente” – racconta il capitano – “Insegnavo pianoforte e suonavo nei locali, poi dal 2000 mi sono dedicato a tempo pieno ai mercati finanziari, attività che mi occupa tutt’ora 15 ore al giorno”.

Dalla sua pagina facebook FAUSTO MARALDI TRADING, i suoi video raggiungono fino a 30.000 visualizzazioni, più di tutte le trasmissioni finanziare online messe assieme. Da anni è considerato un’icona del trading e recentemente la sua costanza di rendimento, di cui le ultime imprese sono solo la punta dell’iceberg, ha attirato l’attenzione di una grossa casa d’investimento londinese che gli ha proposto di avvalersi della sua collaborazione.

Aggiunge il CAPITANO: “Per me è un grande onore, oltre che una grossa responsabilità, sapere che privat banker e promotori finanziari da tutta Italia chiedano a me, prima ancora che alle loro case di riferimento, come orientare le scelte strategiche d’entrata e d’uscita della componente azionaria dei loro portafogli”.

“Chi vorrà far parte dell’esercito” – dice scherzando – “Semplicemente mi contatti sulla pagina facebook FAUSTO MARALDI TRADING”.