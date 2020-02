Giappone, sale numero contagiati su Diamond Princess: ora sono 174

Condividi

Continuano le contaminazioni a bordo della Diamond Princess, ormeggiata nel porto di Yokohama in Giappone. “Su 53 nuovi test, 39 persone sono risultate positive”, ha dichiarato il ministro della Sanità di Tokyo, Katsunobu Kato, precisando che è stato infettato anche un funzionario addetto alla messa in quarantena della nave.

A bordo ci sono 35 italiani. “Cinque sono di Pozzallo, tre sono i membri dell’equipaggio e due loro familiari”, e “stanno bene”, riferisce il sindaco di Ragusa. Con i nuovi casi il totale delle persone contagiate è salito a 174: quattro sono gravi e due assistiti in terapia intensiva. Si tratta di tre giapponesi e un cittadino straniero.







Finora il Giappone ha rilevato 203 contagi: oltre ai 174 della Diamond Princess ci sono 12 passeggeri di un volo charter, 16 tra turisti e altre figure e un membro del team medico che si è trovato a operare sulla nave da crociera. Il governo nipponico valuta lo sbarco per gli anziani Il governo giapponese sta valutando la possibilità di consentire lo sbarco a persone anziane e a chi soffre di malattie croniche. Il rischio è che possano contrarre il virus e mettere la loro vita in pericolo.

Circa l’80% dei 2.666 passeggeri ha almeno 70 anni, altri 215 hanno almeno 80 anni e undici passeggeri hanno 90 o più anni.

Interrotto il diario di viaggio dalla Diamond Princess Aveva deciso di fare una sorta di diario di bordo dalla Diamond Princess, raccontando cosa accade sulla nave in isolamento: i controlli della febbre ogni 4 ore, lo stato d'animo dei passeggeri, le lunghe giornate blindati nelle cabine a guardare film o ascoltare musica. Aveva scelto di pubblicare tutto su Facebook con lo pseudonimo 'Allegra viandante'. A sorpresa, i suoi racconti si sono interrotti e sono stati cancellati anche tutti i post pubblicati negli ultimi giorni in cui ha raccontato la sua storia in quarantena. Non è chiaro il motivo, forse dettato dall'eccessiva esposizione mediatica.