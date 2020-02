Banche, boom di pignoramenti: immobili all’asta +25%

Banche, è boom di pignoramenti. Le aste immobiliari crescono del 25%, aumentano le famiglie e i piccoli imprenditori che non riescono più a pagare. Al 31 dicembre 2019 sono state rilevate 23.904 aste immobiliari dovute a pignoramenti di edifici (escludendo i terreni e altre tipologie di proprietà) per un valore complessivo di 3,5 miliardi. Si tratta del 25% in più rispetto allo scorso anno. Un incremento che segue quello del 21% già registrato nel primo trimestre dello scorso anno.

Ben il 67% delle case messe all’asta ha un valore inferiore ai 100 mila euro, percentuale che sale all’88% se si prendono in esame anche gli immobili il cui prezzo è compreso tra 100 mila e 200 mila euro. A subire i pignoramenti insomma è soprattutto la classe medio-bassa oltre ai piccoli imprenditori. affaritaliani.it