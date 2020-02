Zingaretti contro Italia Viva: estremisti che favoriscono Salvini

“Come volevasi dimostrare: dicevano di voler allargare il campo ai moderati per sconfiggere Salvini. Sono diventati estremisti che frammentano il nostro campo e fanno un favore a Salvini. Della sconfitta della destra, del lavoro, della crescita non si parla più. Solo polemiche create ad arte per nascondere la loro crisi. Salvini, Meloni e Berlusconi brindano. Complimenti”.

Lo ha dichiarato il segretario del Pd Nicola Zingaretti, commentando a Repubblica.it la rinnovata minaccia di sfiducia al Guardasigilli Bonafede in caso di conferma del mancato accordo in maggioranza sulla riforma della prescrizione.

“E’ un punto di principio: questa riforma è sbagliata, lede i diritti dei cittadini. E noi vogliamo cambiarla”, ha sottolineato Zingaretti difendendo l’intesa raggiunta fra dem M5s e LeU per modificare le norme vigenti che portano il nome del Guardasigilli. (askanews)