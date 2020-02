Guardia costiera traghetta 20 migranti a Lampedusa

Condividi

Una barca con venti persone a bordo, che aveva chiesto aiuto mentre era in zona Sar libica, è stata raggiunta questa notte dalla guardia costiera italiana e i migranti portati a Lampedusa. Le motovedette sono intervenute quando la piccola imbarcazione in legno era già entrata in acque italiane e ancora una volta nonostante la segnalazione la Marina maltese si è rifiutata di intervenire.

Altri 153 migranti sono invece sulla Ong spagnola Aita Mari, dopo aver prelevato i migranti in tre dverse operazioni. L’imbarcazione spagnola è ora in acque italiane e ha chiesto alle nostre autorità un approdo.