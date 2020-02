Coronavirus, governo britannico: “minaccia seria e imminente”

Almeno quattro cittadini britannici sono stati contagiati dal coronavirus dopo aver trascorso del tempo in una stazione sciistica in Francia.

Lunedì il governo britannico ha annunciato ufficialmente che il nuovo coronavirus è una minaccia seria e imminente per la salute pubblica nel paese.

“Il Segretario di Stato dichiara che l’incidenza o la trasmissione di un nuovo coronavirus costituisce una minaccia seria e imminente per la salute pubblica. Le misure delineate in questi regolamenti sono considerate un mezzo efficace per ritardare o prevenire l’ulteriore trasmissione del virus“, si legge nella nota

Le autorità hanno designato Arrowe Park Hospital e Kents Hill Park come strutture di isolamento e hanno definito l’intera provincia di Hubei in Cina una “zona infetta”.

Intanto ci sarebbero 60 i nuovi casi di coronavirus rilevati sulla Diamond Princess, la nave da crociera ferma nella baia di Yokohama, in Giappone: i contagi, riporta la tv commerciale TBS citando fonti non meglio precisate, sarebbero cosi saliti a 130.

A bordo ci sono ancora quasi 3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell’equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma.