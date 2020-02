Macron: la UE deve diventare una “potenza nucleare”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, vorrebbe un’Europa che fosse “potenza nucleare”, al tavolo di chi negozierà, e che fosse tra i firmatari del nuovo trattato per le armi nucleari a medio raggio. La sua visione, esposta in un atteso discorso sulla strategia nucleare francese post-Brexit, vede gli europei “non più spettatori in una nuova corsa agli armamenti che avrà effetto anche sul territorio dell’Ue”. “In assenza di un quadro giuridico, potrebbero rapidamente affrontare una nuova corsa di armi convenzionali, anche nucleari, sul loro territorio”, ha dichiarato Macron agli ufficiali militari.

La Francia allo stato attuale è l’unica potenza armata nucleare nell’Unione europea in un momento in cui gli accordi di lunga data sulla limitazione della crescita degli arsenali nucleari appaiono sempre più a rischio.