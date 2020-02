Spacciatore tenta di sfilare la pistola a un poliziotto

Sorpreso dagli agenti della polizia locale di Venezia durante un’operazione di pattugliamento del territorio, un nigeriano di 33 anni, guà noto alle autorità e con una lunga lista di precedenti, reagisce in modo improvviso e cerca più volte, per fortuna non riuscendoci, di impossessarsi dell’arma di ordinanza di uno dei poliziotti che lo aveva fermato.

Nel parco Alfredo Albanese i poliziotti hanno adocchiato due noti pusher extracomunitari, che subito hanno tentato di fuggire. Bloccati poi dagli agenti, sembravano rassegnati a collaborare alle successive fasi di verifica e perquisizione quando, improvvisamente, uno di essi ha reagito, scagliandosi contro uno dei poliziotti. Durante la colluttazione, il 33enne nigeriano ha provato più di una volta a strappare dalla fondina la pistola di ordinanza. Fortunatamente il suo tentativo non è andato a buon fine, ed i colleghi dell’agente aggredito hanno potuto così bloccare a terra l’africano e far scattare le manette ai suoi polsi.