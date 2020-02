Sepolta viva a 22 anni e incinta, negato indennizzo alla famiglia

Condividi

Nessun risarcimento sarà versato alla famiglia di Jennifer Zacconi, la 22enne incinta al nono mese di gravidanza che, nell’aprile del 2006, fu massacrata di botte e seppellita in una buca mentre era ancora viva. In quel buco scavato nel terreno, a Olmo di Martellago (Venezia), la giovane morì. Per l’omicidio fu condannato a 30 anni di carcere Lucio Niero, sposato e con due figli, a cui il giudice impose il pagamento di una provvisionale di 80mila euro.

Come ricostruisce Il Corriere della Sera, l’uomo risultò fin da subito nullatenente. Dunque, impossibilitato a risarcire la famiglia. Ma la mamma e il nonno di Jennifer non si sono arresi ed hanno avviato una causa civile contro la presidenza del Consiglio e il ministero della Giustizia, accusandoli di non aver applicato una direttiva europea che stabilisce indennizzi per le vittime di reati violenti quando l’autore del reato non paga.