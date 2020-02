Minniti contro Salvini: “Va processato. Canali legali per i migranti”

Condividi

Servizi segreti tedeschi: “Sulla Gregoretti migranti pericolosi”. Invece di processare chi li ha fatti sbarcare, mettendo in pericolo la sicurezza dello Stato, Minniti invoca il processo a Salvini.

(adnkronos) “Matteo Salvini deve essere processato? Non faccio parte del Senato, avrei votato a favore della processabilità per il caso Diciotti e voterei” a favore “adesso”. Sono le parole di Marco Minniti a L’Aria che Tira sul La7. “C’è un principio fondamentale in una democrazia, nessuno è al di sopra della legge. Quando uno ricopre il ruolo di ministro, di presidente del Consiglio o un altro incarico pubblico è sottoposto alla legge. Poi nel processo si può contare sul fatto di essere assolti. Ma nessuno può considerarsi al di sopra della legge”, dice l’ex ministro dell’Interno.

“Noi abbiamo messo in campo una visione del tema dell’immigrazione: contrastare l’illegalità, non c’è cosa peggiore del traffico di essere umani. L’unica cosa che non si può fare è strizzare l’occhio agli scafisti. Bisogna costruire canali legali e noi li abbiamo aperti. Il primo corridoio umanitario è stato fatto durante la mia esperienza”, aggiunge. adnkronos