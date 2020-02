Belgio: attacco con coltello a Gand, due feriti

Gand, Belgio – Un imponente dispositivo di sicurezza è stato approntato a Bevrijdingslaan, una strada trafficata di Gand, questa domenica, dopo che la polizia ha sparato diversi colpi. Attualmente la strada è chiusa al traffico, dopo un attacco con coltello.

Stando alle informazioni dell’agenzia di Het Laatste Nieuws, la polizia avrebbe sparato ad una donna che ha pugnalato due passanti.

Secondo i testimoni, una donna di pelle scura avrebbe attaccato due persone con un coltello. Uno dei due sarebbe stato colpito allo stomaco. Una pattuglia di polizia si è precipitata sul posto ed è intervenuta per neutralizzare la donna sparandole alla mano.

Le vittime sono state trasferite in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. La procura si astiene dal commentare per il momento.